Валиева пока не вернула медали, которых ее лишили из-за допинга (ТАСС)

Камила Валиева пока не вернула медали, которых ее лишили из-за допинга.

Об этом ТАСС сообщил источник.

По решению CAS Валиева лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира. Дисквалификация Валиевой истечет 25 декабря 2025 года.

«На данный момент ни одна из медалей не была перераспределена и передана спортсменкам», – сказал источник.

Валиева должна вернуть 9 медалей и 13 миллионов. Кто в плюсе?

