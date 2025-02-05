Валиева пока не вернула медали, которых ее лишили из-за допинга (ТАСС)
Камила Валиева пока не вернула медали, которых ее лишили из-за допинга.
Об этом ТАСС сообщил источник.
По решению CAS Валиева лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира. Дисквалификация Валиевой истечет 25 декабря 2025 года.
«На данный момент ни одна из медалей не была перераспределена и передана спортсменкам», – сказал источник.
Валиева должна вернуть 9 медалей и 13 миллионов. Кто в плюсе?
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
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