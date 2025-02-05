Единая лига ВТБ. ЦСКА в гостях разгромил «Самару» с разницей «+58», «Зенит» взял верх над «Енисеем»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ прошли три матча.

Лидер турнирной таблицы казанской УНИКС одержал победу над «Пармой» в Перми, московский ЦСКА в гостях разгромил «Самару» с разницей «+58», петербургский «Зенит » дома взял верх над красноярским «Енисеем ». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: УНИКС – 26-5, ЦСКА – 25-5, Зенит – 25-5, Локомотив-Кубань – 22-7, Уралмаш – 15-14, Пари Нижний Новгород – 13-16, Парма – 13-17, Автодор – 11-18, Енисей – 10-21, МБА-МАИ – 9-20, Самара – 8-22, Астана – 1-28. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.