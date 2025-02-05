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Единая лига ВТБ. ЦСКА в гостях разгромил «Самару» с разницей «+58», «Зенит» взял верх над «Енисеем»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ прошли три матча.

Лидер турнирной таблицы казанской УНИКС одержал победу над «Пармой» в Перми, московский ЦСКА в гостях разгромил «Самару» с разницей «+58», петербургский «Зенит» дома взял верх над красноярским «Енисеем».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: УНИКС – 26-5, ЦСКА – 25-5, Зенит – 25-5, Локомотив-Кубань – 22-7, Уралмаш – 15-14, Пари Нижний Новгород – 13-16, Парма – 13-17, Автодор – 11-18, Енисей – 10-21, МБА-МАИ – 9-20, Самара – 8-22, Астана – 1-28.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
результаты
logoЕдиная лига ВТБ
logoПарма
logoЕнисей
logoСамара
logoЗенит
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