Единая лига ВТБ. ЦСКА в гостях разгромил «Самару» с разницей «+58», «Зенит» взял верх над «Енисеем»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ прошли три матча.
Лидер турнирной таблицы казанской УНИКС одержал победу над «Пармой» в Перми, московский ЦСКА в гостях разгромил «Самару» с разницей «+58», петербургский «Зенит» дома взял верх над красноярским «Енисеем».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: УНИКС – 26-5, ЦСКА – 25-5, Зенит – 25-5, Локомотив-Кубань – 22-7, Уралмаш – 15-14, Пари Нижний Новгород – 13-16, Парма – 13-17, Автодор – 11-18, Енисей – 10-21, МБА-МАИ – 9-20, Самара – 8-22, Астана – 1-28.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем