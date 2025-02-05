Лорран отказал ЦСКА и останется во «Фламенго» (FlaBase)
Лорран отказался переходить в ЦСКА из «Фламенго».
Ранее сообщалось, что российский клуб достиг договоренности с «Фламенго» о приобретении 18-летнего атакующего полузащитник за 8 млн долларов.
Как сообщает FlaBase, Лорран отказался от перехода в ЦСКА, переговоры приостановлены. Футболист останется во «Фламенго».
В прошлом сезоне полузащитник провел 37 матчей во всех турнирах за бразильский клуб, забив 4 гола и сделав 5 результативных передач.
ЦСКА заплатит за Лоррана 4 млн долларов сразу и по 2 млн в следующие 2 окна. Зарплата – 700 тысяч долларов в год, подписной бонус – 100 тысяч. «Фламенго» сохранит 20% прав (Иван Карпов)
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Flabase
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