Депутат Свищев: «Никто не может объяснить, почему на концертах можно продавать пиво, вино, водку, коньяк, да и в театрах тоже, а на спортивном стадионе нельзя»

Дмитрий Свищев надеется, что пиво будут продавать на стадионах.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов сообщил о планах внести законопроект, направленный на полный запрет рекламы этого алкогольного напитка на телевидении.

«Действительно, два противоположных закона. Он [Миронов] против рекламы пива, а мы – за продажу пива на стадионах.

В моем понимании, это популистская инициатива. Чтобы привлечь к себе какую-то часть электората. Шанс на то, что этот закон пройдет, – 1%.

Продажа пива – это огромные поступления в российский бюджет. Не самое лучшее время лишать бюджет таких поступлений. Сейчас, наоборот, время пополнения бюджета. Не надо создавать этим дефицит и разгонять инфляцию.

Если Миронов или его помощники этого не понимают, то надо им надо обратиться к специалистам, которые дадут профессиональные советы. Я за эту инициативу голосовать не буду.

Я буду продвигать историю продажи пива на стадионах. Чтобы наши спортивные клубы были наполнены не государственными деньгами, а деньгами бизнеса.

Не понимаю, почему на концертных площадках можно продавать пиво, вино, водку, коньяк, да и в театрах тоже, а на спортивном стадионе нельзя. Мне никто это не может объяснить», – сказал депутат Государственной думы Свищев.

Свищев о возвращении пива на стадионы: «Достигнуто принципиальное понимание того, что вопрос должен быть решен положительно»