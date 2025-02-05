WADA связывается с Валиевой по выплате компенсации за неудачную апелляцию в Федеральный суд Швейцарии
WADA связывается с Валиевой по выплате компенсации за неудачную апелляцию.
Ранее Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию фигуристки Камилы Валиевой на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о 4-летней дисквалификации за допинг.
В вердикте швейцарского суда указано, что Валиева должна выплатить компенсацию в размере 8 тысяч швейцарских франков Международному союзу конькобежцев (ISU) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA).
«WADA связывается с командой госпожи Валиевой относительно выплаты этой суммы», – сообщили в WADA.
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Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Р-Спорт»
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