WADA связывается с Валиевой по выплате компенсации за неудачную апелляцию в Федеральный суд Швейцарии

WADA связывается с Валиевой по выплате компенсации за неудачную апелляцию.

Ранее Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию фигуристки Камилы Валиевой на решение Спортивного арбитражного суда (CAS ) о 4-летней дисквалификации за допинг.

В вердикте швейцарского суда указано, что Валиева должна выплатить компенсацию в размере 8 тысяч швейцарских франков Международному союзу конькобежцев (ISU ) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA).

«WADA связывается с командой госпожи Валиевой относительно выплаты этой суммы», – сообщили в WADA.

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