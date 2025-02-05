Метал-группа Gojira получила «Грэмми» за выступление на открытии Олимпиады-2024 в Париже

Метал-группа Gojira получила «Грэмми» за выступление на открытии Олимпиады-2024.

На открытии Gojira совместно с оперной певицей Мариной Вуотти исполнила песню «Mea Culpa (Ah! Ça ira!)» прямо у стен (и на стенах) замка Консьержери – бывшей тюрьмы и резиденции французских королей во времена Великой французской революции.

На фоне появлялась обезглавленная фигура Марии-Антуанетты.

Это первая премия «Грэмми» в истории французской группы, хотя Gojira номинировалась на нее уже четыре раза. Среди претендентов на премию «Лучшее метал-исполнение» в этом году были также Metallica, Spiritbox, Judas Priest и Knocked Loose.