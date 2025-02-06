Кубок английской лиги. 1/2 финала. Ответные матчи. «Ливерпуль» против «Тоттенхэма»
«Ньюкасл» победил «Арсенал» (2:0) в 1/2 финала Кубка английской лиги.
В четверг «Ливерпуль» примет «Тоттенхэм» в ответном матче.
1/2 финала
Ответные матчи
Первый матч: 0:1
Первый матч: 2:0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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