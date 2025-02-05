Деннис Шредер о дедлайне в НБА: «Это как современное рабство»

Деннис Шредер резко высказался о дедлайне в НБА, сравнив с рабством.

В воскресенье в лиге состоялся сенсационный обмен, когда «Мэверикс» отправили в «Лейкерс» Луку Дончича за Энтони Дэвиса.

«Это как современное рабство. В итоге так и есть, это современное рабство. Каждый должен решать, куда двигаться дальше, даже если на руках контракт. Да, конечно, мы зарабатываем много денег и можем содержать свои семьи, но в какой-то момент нам говорят: «Завтра не приходишь на работу, отправляешься туда-то». Они это решают. Им нужно немного все это изменить.

Они обменяли даже Луку Дончича ! Он принес им деньги, финал НБА в прошлом году. А теперь теряет 117 миллионов долларов, которые сгорают при новом контракте из-за смены клуба. С этого момента вся эта история представляется еще более безумной, потому что вообще никто в НБА не в безопасности. Даже Стеф Карри, вероятно, не может чувствовать себя спокойно. Ох уж этот гребаный бизнес.

Но мы все равно благодарны за то, что находимся здесь и что можем жить этим каждый день. Считаю, всем, кто выступает в НБА , очень повезло. И все же если вы и правда задумаетесь о текущем положении, это немного странно, что организация может сказать вам: «Мы хотим, чтобы важнее всего для вас была команда, но вы отправляетесь в такое-то место», – считает защитник «Голден Стэйт ».