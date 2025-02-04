Интервью и 923-й гол Роналду, суд над Рубиалесом, в Европе закрылось трансферное окно, жалоба «Реала» на судейство, Трамп отметил Бобровского, Лисандро порвал «кресты» и другие новости

1. Вышло интервью Криштиану Роналду журналисту Эду Агирре. Форвард «Аль-Насра» рассказал, что они хорошо ладили с Месси, МЛС хуже саудовской лиги , а люди «любят Криштиану» – это показывают цифры.

2. В Европе закрылось трансферное окно . Пожалуй, самой громкой сделкой стал переход Нико Гонсалеса из «Порту» в «Ман Сити» за 60 млн евро . «Милан» купил форварда Сантьяго Хименеса у «Фейеноорда» за 32+3 млн евро. Магомед-Шапи Сулейманов перешел в «Канзас-Сити» из «Ариса». О других трансферах можно прочесть по ссылке .

3. Начался суд над Луисом Рубиалесом за поцелуй Дженнифер Эрмосо. Экс-главу RFEF могут приговорить к 2,5 года тюрьмы, футболистка требует запретить приближаться к ней на 500 м.

4. «Реал» направил официальную жалобу на судейство в матче с «Эспаньолом». Мадридский клуб призвал полностью обновить судейскую систему Испании: «Она несовершенна и дискредитировала себя». Также «Реал» обвинил испанских судей в «повторяющемся вреде клубу», приведя в пример удаления Винисиуса. Испанская федерация уже ответила , выразив сожаление по поводу «тона и серьезности обвинений».

5. «Челси» одержал волевую победу над «Вест Хэмом» (2:1) и поднялся на 4-е место после 24-го тура АПЛ, до «Ливерпуля» – 13 очков. «Ман Сити» стал 5-м.

6. Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес порвал «кресты» , сообщает TyC Sports. Футболист выбыл как минимум до конца сезона.

7. Криштиану Роналду забил 922-й и 923-й голы в карьере – дубль в матче с «Аль-Васлем». Португалец реализовал 172 из 203 11-метровых за карьеру, у Месси 109 голов с точки при 140 попытках.

8. Президент США Дональд Трамп пожал руку вратарю Сергею Бобровскому в Белом доме на церемонии в честь победы «Флориды» в Кубке Стэнли и отметил, что он «один из лучших вратарей в истории». Хоккеисты «Пантерс» подарили политику свитер с номером «45-47» (он 45-й и 47-й президент США) и золотую клюшку.

9. «Салават» победил «Металлург» (6:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

10. Мануэль Нойер и «Бавария» продлили контракт до 2026 года. Вратарь проведет 15-й сезон в клубе.

11. Илья Сорокин – первая звезда недели в НХЛ. Вратарь «Айлендерс» выиграл 3 матча из 3, отражая 95,3% бросков при надежности 1,33.

12. НБА. 42+10 от Брансона помогли «Нью-Йорку» обыграть «Хьюстон», «Мемфис» крупно победил «Сан-Антонио» и другие результаты .

13. НХЛ. «Оттава» обыграла «Нэшвилл» (5:2) в единственном матче дня, Зуб сделал 2 результативные передачи.

14. Футболистка «Челси» Саманта Керр, назвавшая полицейского «тупым белым», предстала перед судом . Она не признала вину в оскорблении на расовой почве

15. Переводчик Жозе Моуринью перепутал слова «сумерки» и «туалет» . Тренер «Фенербахче» с улыбкой стукнул его и поправил.

16. Tundra с россиянином Dyrachyo выиграла первый топ-турнир 2025 года по Доте и заработала 400 тысяч долларов .

17. Конор Макгрегор плюнул в лицо человеку, крикнувшему «Вперед, Хабиб»: «И что ты сделаешь? Ничего».

Цитаты дня.

Кожевников о стендаперах на Матче звезд КХЛ: «Настоящий стендап-комик один – тренер СКА , пресса возбуждена, будильники звенят, психоз. Индустрия комиков – рассадник потенциальных иноагентов»

ТВ «Реала» о неудалении Ромеро за фол на Мбаппе: «Скандал мирового масштаба . Лига запятнана наследниками Негрейры, и это дискредитирует испанский футбол и бренд Испании в мире»

Губерниев о Промесе: «Хотел убить человека, продавал наркотики – надо как‑то извиниться, но он лицемер, знает, что и так позовут. Приглашать таких – позор для «Спартака» и всей страны »

Станислав Черчесов: «Если тренер хотя бы раз не уволен, то он еще не тренер. Когда убирают кого-то из молодых коллег – звоню с поздравлениями »

Эрмосо о поцелуе Рубиалеса: «Он с силой схватил меня за голову – я ничего не слышала и не понимала. Это неуважение, он испортил один из самых счастливых дней в моей жизни . Этого не должно было случиться»

«Роналду нужен был идеальный сезон для выигрыша «Золотого мяча», а Месси – нет, он так получил три приза . Криштиану не оценивают по достоинству». Журналист Агирре о португальце