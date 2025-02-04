ИИХФ подтвердила, что Россия и Беларусь не сыграют на ЧМ-2026. Решение по сезону-2026/27 примут не позднее мая 2026-го: «Текущие условия не позволяют гарантировать безопасность»
Сегодня Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение российской сборной от соревнований. Россия пропустит чемпионат мира-2026.
«По итогам заседания, состоявшегося во вторник утром, совет считает, что пока небезопасно возвращать сборные России и Беларуси на турниры в сезоне‑2025/26.
Поскольку текущие условия не позволяют соблюсти необходимые требования для организации турниров, гарантирующих всеобщую безопасность, ИИХФ должна сохранить текущий статус до дальнейшего уведомления.
Совет ИИХФ продолжит следить за ситуацией, и последняя дата, когда можно будет определить, безопасно ли возвращать Россию и Беларусь на турниры в сезоне‑2026/27 – май 2026 года, – на заседании перед ежегодным конгрессом», – сказано в пресс-релизе ИИХФ.
Медведев о недопуске на ЧМ-2026 по хоккею: «Лицемерное решение под смехотворной вывеской заботы о безопасности. Хоккейным богам это точно не нравилось и не нравится»
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