«Зенит» предложит 30+8 млн евро за Уэсли. Продажа станет рекордной в бразильском футболе для правых защитников, если «Фламенго» согласится (Bolavip)

«Зенит» готовит рекордное предложение по Уэсли.

Ранее сообщалось , что «Фламенго» не продаст 21-летнего защитника в клуб из Санкт-Петербурга за 30 млн евро, так как хочет сохранить его до клубного чемпионата мира. До этого бразильцы отклонили предложение «Зенита » на 25 млн евро.

По информации Bolavip, «Зенит» по-прежнему хочет подписать Уэсли этой зимой и готовит новое предложение на 30+8 млн евро. Продажа правого защитника за такую сумму стала бы рекордом бразильского футбола для этой позиции.

Отмечается, что руководство «Фламенго » не планирует продавать игроков зимой из-за предстоящего летнего КЧМ-2025. Кроме того, в Уэсли также заинтересованы некоторые европейские клубы – в частности, «Милан», «МЮ» и «Барселона».