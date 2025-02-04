Медведев о недопуске на ЧМ-2026 по хоккею: «Лицемерное решение под смехотворной вывеской заботы о безопасности. Хоккейным богам это точно не нравилось и не нравится»
Александр Медведев высказался о недопуске сборной России по хоккею на ЧМ-2026.
Ранее на совете ИИХФ было принято решение о продлении отстранения сборной России.
«Лицемерное решение, опять под смехотворной вывеской заботы о безопасности и сохранности наших сборных и невозможности интегрировать их в соревновательный процесс.
Бог им судья. А хоккейным богам это точно не нравилось и не нравится, – сказал председатель совета директоров СКА и председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
Буре о недопуске России на ЧМ: «Будем оспаривать в суде и добьемся своего. Пловцы и шахматисты участвуют в соревнованиях, и инцидентов нет. Решение об ОИ-2026 будет принимать МОК»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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