Медведев о недопуске на ЧМ-2026 по хоккею: «Лицемерное решение под смехотворной вывеской заботы о безопасности. Хоккейным богам это точно не нравилось и не нравится»

Александр Медведев высказался о недопуске сборной России по хоккею на ЧМ-2026.

Ранее на совете ИИХФ было принято решение о продлении отстранения сборной России.

«Лицемерное решение, опять под смехотворной вывеской заботы о безопасности и сохранности наших сборных и невозможности интегрировать их в соревновательный процесс.

Бог им судья. А хоккейным богам это точно не нравилось и не нравится, – сказал председатель совета директоров СКА и председатель правления «Зенита » Александр Медведев .

Буре о недопуске России на ЧМ: «Будем оспаривать в суде и добьемся своего. Пловцы и шахматисты участвуют в соревнованиях, и инцидентов нет. Решение об ОИ-2026 будет принимать МОК»