СКА проиграл впервые за 5 матчей – 3:8 от «Ак Барса». Команда Гатиятулина выиграла 4-ю игру подряд

«Ак Барс» прервал 4-матчевую победную серию СКА.

Команда тренера Романа Ротенберга уступила казанскому клубу со счетом 3:8.

Это первое поражение СКА с 25 января. Команда одержала победы в 4 предыдущих играх.

На данный момент СКА идет на 6-м месте в таблице Запада, набрав 65 очков в 52 играх.

Для «Ак Барса» эта победа стала 4-й подряд. Команда тренера Анвара Гатиятулина занимает 2-е место в таблице Востока с 70 баллами после 51 матча.