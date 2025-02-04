Козлов о «Зените»: «Слишком много уважения к легионерам. Я 3 месяца просидел на скамейке после лучших сборов в жизни. Это стало ключевым моментом: что ни делай, не получишь полноценного шанса»

Данила Козлов рассказал, почему решил уйти из «Зенита».

– «Зенит» перестал быть мечтой для молодых петербургских парней?

– Главная задача – просто быть футболистом. Естественно, если это получается сделать в родном клубе, все здорово. Но если подходить рационально, оценивать примеры тех, кто был до тебя, понимаешь, что, скорее всего, у тебя тоже не получится легкого пути. Я решил, что мой нынешний уровень не позволит мне играть постоянно в основе «Зенита», поэтому и отказался от возвращения.

– И все же: молодые не хотят попасть в «Зенит»?

– Нет, все хотят, но все понимают, что играть там навряд ли получится.

– Ты сказал про оценку парней, которые подбирались к основе «Зенита» до тебя. Был какой-то пример, который убедил тебя в том, что уход – правильное решение?

– Нет, потому что все-таки я не знаю всех деталей – например, кто и как тренировался. Могу говорить за себя. Два года назад я был на зимних сборах основы «Зенита»: достаточно забил и отдал, чувствовал себя практически одним из лидеров. Думал, что как минимум буду выходить на замену. Вернулись в Петербург – и три месяца я просидел на скамейке.

Я выдал лучшие сборы в жизни – и за них не получил ни минуты в официальных матчах за три месяца. Выпустили только в конце апреля – на 15 минут против «Крыльев Советов». К тому момент «Зенит» вел 5:1. Это стало ключевым моментом: что ни делай, не получишь полноценного шанса.

– Ты не допускаешь, что подошел к тем сборам в отличном физическом состоянии, а, например, Вендел и Клаудиньо вообще не напрягались, ожидая официальных матчей?

– На мой взгляд, если человек находится в каком-то не том состоянии на сборах, он не должен играть в официальных матчах. Но я все понимаю: за кого-то заплачены большие деньги, у легионеров большие зарплаты. Я это все прекрасно понимаю, у меня ни к кому нет претензий, но я бы назвал отношение к легионерам так: «Слишком много уважения».

Когда кто-то пропускает по каким-то причинам почти все сборы, на которых тебя практически рвало на поле, а потом играет он, а не ты, это убивает мотивацию, – сказал полузащитник «Краснодара » в интервью Спортсу’’.

«Аршавин говорил: «У тебя левая слабая». Отвечал: «Да у вас тоже телега была». Интервью Данилы Козлова о «Зените» и «Краснодаре»