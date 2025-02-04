«Черти они, мерзкие! Видел, что говорят? «Puta madre». Лунев о стычке с игроками «Краснодара»
Андрей Лунев назвал чертями футболистов «Краснодара».
«Краснодар» обыграл «Динамо» со счетом 1:0 в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ.
На 55-й минуте защитник «быков» Витор Тормена прямой ногой ударил сбоку в голень нападающего бело-голубых Дениса Бокова. После этого между игроками команд произошла потасовка, бразилец получил прямую красную карточку.
«Стычка с игроками «Краснодара»? Они мерзкие! Ты видел, что они говорят? «Puta madre» (оскорбление и восклицание на испанском, буквальный перевод – «твоя мать шлюха» – Спортс’‘). Черти они! Я подхожу, начинаю их разнимать, а они говорят: «Puta madre».
Что я им ответил? Нецензурно», – сказал голкипер «Динамо».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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