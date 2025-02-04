ЦСКА ведет переговоры о трансфере опорника «Ривер Плейт» Вильягры. От игрока отказался «Спартак»
ЦСКА может подписать опорного полузащитника «Ривер Плейт».
По информации «Чемпионата», армейцы ведут диалог с Родриго Вильягрой. 23-летний футболист согласен переехать в Москву.
ЦСКА ведет переговоры с Foster Group – компанией, которая выкупила права на игрока у аргентинского клуба. Россияне еще не приняли окончательного решения по трансферу.
Ранее сообщалось, что от подписания Вильягры отказался «Спартак».
В сезоне-2024 хавбек провел 25 матчей за «Ривер Плейт» в чемпионате Аргентины. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем