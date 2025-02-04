ЦСКА ведет переговоры о трансфере опорника «Ривер Плейт» Вильягры. От игрока отказался «Спартак»

ЦСКА может подписать опорного полузащитника «Ривер Плейт».

По информации «Чемпионата», армейцы ведут диалог с Родриго Вильягрой . 23-летний футболист согласен переехать в Москву.

ЦСКА ведет переговоры с Foster Group – компанией, которая выкупила права на игрока у аргентинского клуба. Россияне еще не приняли окончательного решения по трансферу.

Ранее сообщалось , что от подписания Вильягры отказался «Спартак ».

В сезоне-2024 хавбек провел 25 матчей за «Ривер Плейт » в чемпионате Аргентины. Его статистику можно найти здесь .