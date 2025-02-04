«Милан» арендовал Феликса у «Челси» до конца сезона
Жоау Феликс перешел в «Милан» из «Челси».
Итальянский клуб объявил о подписании 25-летнего полузащитника на правах аренды до конца сезона.
Ранее сообщалось, что «россонери» заплатят лондонцам 2 миллиона евро.
В этом сезоне Феликс провел 12 игр в АПЛ и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: https://www.acmilan.com/
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Милана»
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