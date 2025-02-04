«Милан» арендовал Феликса у «Челси» до конца сезона

Жоау Феликс перешел в «Милан» из «Челси».

Итальянский клуб объявил о подписании 25-летнего полузащитника на правах аренды до конца сезона.

Ранее сообщалось , что «россонери» заплатят лондонцам 2 миллиона евро.

В этом сезоне Феликс провел 12 игр в АПЛ и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Фото: https://www.acmilan.com/