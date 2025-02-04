Глава комитета по этике о штрафе Дзюбы в 250000 рублей: «В интервью были слова, умаляющие деловую репутацию субъектов футбола. Изучили текст и лингвистическую экспертизу»

В комитете по этике РФС объяснили решение оштрафовать Артема Дзюбу.

Нападающий «Акрона » получил штраф на сумму 250 тысяч рублей из-за интервью, данного «Матч ТВ» в ноябре 2024 года. Мир РПЛ обратилась в комитет по этике, посчитав, что в интервью Дзюбы прозвучали «высказывания предположительно оскорбительного характера». По инициативе «Локомотива » была проведена лингвистическая экспертиза.

«Сегодня мы рассмотрели высказывания футболиста Артема Дзюбы в интервью телеканалу «Матч ТВ». Изучили текст интервью, а также лингвистическую экспертизу, представленную вместе с обращением.

На заседании заслушали представителей игрока и клуба «Локомотив». На основе данных документов и полученных пояснений члены комитета пришли к выводу, что в данном интервью содержались слова, умаляющие деловую репутацию субъектов футбола.

Регламент по этике обязывает субъектов футбола уважать и гарантировать неприкосновенность чести, достоинства и деловой репутации других субъектов футбола, поэтому игрок был оштрафован на 250 тысяч рублей, – сказал председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов.

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«Локо» об интервью Дзюбы: «Грубое нарушение спортивной этики, неуважение к футбольному сообществу. Удивляет, что это нашло место в эфире «Матч ТВ». РПЛ поддерживает такой формат общения?»