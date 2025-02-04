Тормена прямой ногой ударил в голень сбоку форварда «Динамо» Бокова. Защитник «Краснодара» получил прямую красную
Витор Тормена получил красную карточку в матче «Краснодара» и «Динамо».
Команды проводят матч в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ.
На 55-й минуте защитник «быков» Тормена прямой ногой ударил сбоку в голень нападающего бело-голубых Дениса Бокова. После этого между игроками команд произошла потасовка, бразилец получил прямую красную карточку.
Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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