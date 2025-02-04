Тормена прямой ногой ударил в голень сбоку форварда «Динамо» Бокова. Защитник «Краснодара» получил прямую красную

Витор Тормена получил красную карточку в матче «Краснодара» и «Динамо».

Команды проводят матч в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ.

На 55-й минуте защитник «быков» Тормена прямой ногой ударил сбоку в голень нападающего бело-голубых Дениса Бокова. После этого между игроками команд произошла потасовка, бразилец получил прямую красную карточку.

Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»