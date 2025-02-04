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Ниманн – Карлсену: «Высокомерный и трусливый. Твое детское эго продолжает искажать реальность в ущерб шахматам»

Ханс Ниманн назвал Магнуса Карлсена высокомерным и трусливым.

Ранее между ФИДЕ и серией турниров по шахматам-960 Freestyle Chess, соорганизатором которой является Карлсен, возникли разногласия. Freestyle Chess хочет назвать победителя своих соревнований «чемпионом мира», против чего выступает ФИДЕ. Федерация призвала игроков отказаться от участия в туре – в ином случае она может не допустить их до чемпионатов мира под своей эгидой.

Карлсен раскритиковал главу ФИДЕ Аркадия Дворковича за давление на игроков.

«Высокомерный, самовлюбленный, неосведомленный и, самое главное, трусливый. Твое детское эго продолжает искажать реальность в ущерб шахматам. Ты победил самого себя вне игровой доски, и только вопрос времени, когда тебя постигнет та же участь за доской», – написал американский гроссмейстер Ниманн в ответ на пост норвежца.

«Люди изображают удивление, когда история повторяется. Неужели шахматный мир не видит, что происходит?» – добавил Ниманн.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: X Ханса Ниманна
logoФИДЕ
Freestyle Chess
logoМагнус Карлсен
logoХанс Ниманн
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