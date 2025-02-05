Кучеров забил 25-й гол в сезоне в матче с «Оттавой». Форвард «Тампы идет 3-м в гонке бомбардиров с 77 очками в 50 играх
Никита Кучеров набрал очки в четвертом матче подряд в НХЛ.
«Тампа» переиграла «Оттаву» (4:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой во втором периоде матча в большинстве. Это его 25-й гол в нынешнем сезоне.
В игре против «Сенаторс» россиянин набрал показатель полезности «минус 1», нанес три броска по воротам и провел на льду 23:13 (4:49 – в большинстве).
Кучеров имеет в активе 77 (25+52 очков) в 50 матчах чемпионата и занимает третье место в гонке бомбардиров НХЛ в этом сезоне, уступая Леону Драйзайтлю (79) и Нэтану Маккиннону (80).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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