Алаба выбыл на 2-3 недели. У защитника «Реала» травма приводящей мышцы бедра
Давид Алаба снова получил травму.
«Реал» сообщил, что обследования выявили у австрийского защитника повреждение приводящей мышцы бедра.
По информации журналиста Хосе Луиса Санчеса, футболист пропустит 2-3 недели.
Напомним, в января Алаба приступил к работе с командой после травмы крестообразной связки колена – он не играл с декабря 2023 года. После восстановления он провел 4 матча за мадридский клуб, отыграв в общей сложности 70 минут.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Реала»
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