Алаба выбыл на 2-3 недели. У защитника «Реала» травма приводящей мышцы бедра

Давид Алаба снова получил травму.

«Реал » сообщил, что обследования выявили у австрийского защитника повреждение приводящей мышцы бедра.

По информации журналиста Хосе Луиса Санчеса, футболист пропустит 2-3 недели.

Напомним, в января Алаба приступил к работе с командой после травмы крестообразной связки колена – он не играл с декабря 2023 года. После восстановления он провел 4 матча за мадридский клуб, отыграв в общей сложности 70 минут.