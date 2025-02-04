Александра Трусова проведет спортивный лагерь в академии Плющенко. Стоимость участия за 14 дней – 190 тысяч рублей без проживания и питания
Серебряный призер Олимпиады-2022 сообщила об этом в соцсети.
«Друзья, долго мечтала сделать свой большой полноценный спортивный лагерь. Вместе с Макаром (Игнатовым) и моей командой мы будем с вами работать две полноценные недели. Прыжковый интенсив, скольжение, дорожки, вращения. Спортивная подготовка не только в залах, но и на свежем воздухе.
Будем готовиться и работать, чтобы стать лучше, быстрее, сильнее на одной из лучших спортивных баз мира – в международной частной академии «Ангелы Плющенко». Листайте карусель, там много интересного», – написала Александра Трусова.
В карусели она опубликовала программу мероприятий и информацию о цене.
«Две недели – 28 часов льда. <...> ОФП в прыжковом зале, на свежем воздухе на беговых дорожках в лесу. Хореография с солисткой Большого театра, танцевальные классы.
Проживание на территории комплекса «Ангелы Плющенко». <...> Меню завтрака, обеда и ужина разработано совместно с Александрой Трусовой и командой поваров. Домашняя кухня с минимальным количеством калорий.
Каждому спортсмену лагеря в подарок идет специальная экипировка от Александры Трусовой. Каждый спортсмен получает международный сертификат о прохождении лагеря Трусовой.
Дополнительные услуги на территории комплекса:
дополнительные занятия на льду в мини-группах
индивидуальные тренировки
постановка короткой программы
постановка произвольной программы
дополнительные занятия по ОФП, танцам
процедуры для тела на аппарате
массаж
баня с бочкой
футбол
теннис
падел-теннис
две фотостудии со сказочным декором
Для души: кормление и знакомство с дикими утками и белками и домашними курицами, беседки с комфортной мебелью для отдыха родителей, рыбалка, свежий загородный воздух», – сообщается в посте фигуристки.
Также в программе предусмотрен однодневный прыжковый интенсив от двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Тренерский штаб – сама Трусова, Макар Игнатов, Ерем Газазян, солистка-хореограф Большого театра (имя не указано).
Стоимость лагеря на две недели составляет 190 тысяч рублей (включая налоги). Питание и проживание на территории академии – за отдельную плату, как и дополнительные услуги.
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