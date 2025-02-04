Александра Трусова проведет спортивный лагерь в академии Плющенко. Стоимость участия за 14 дней – 190 тысяч рублей без проживания и питания

Трусова и Игнатов проведут спортивный лагерь в академии «Ангелы Плющенко».

Серебряный призер Олимпиады-2022 сообщила об этом в соцсети.

«Друзья, долго мечтала сделать свой большой полноценный спортивный лагерь. Вместе с Макаром (Игнатовым) и моей командой мы будем с вами работать две полноценные недели. Прыжковый интенсив, скольжение, дорожки, вращения. Спортивная подготовка не только в залах, но и на свежем воздухе.

Будем готовиться и работать, чтобы стать лучше, быстрее, сильнее на одной из лучших спортивных баз мира – в международной частной академии «Ангелы Плющенко». Листайте карусель, там много интересного», – написала Александра Трусова .

В карусели она опубликовала программу мероприятий и информацию о цене.

«Две недели – 28 часов льда. <...> ОФП в прыжковом зале, на свежем воздухе на беговых дорожках в лесу. Хореография с солисткой Большого театра, танцевальные классы.

Проживание на территории комплекса «Ангелы Плющенко». <...> Меню завтрака, обеда и ужина разработано совместно с Александрой Трусовой и командой поваров. Домашняя кухня с минимальным количеством калорий.

Каждому спортсмену лагеря в подарок идет специальная экипировка от Александры Трусовой. Каждый спортсмен получает международный сертификат о прохождении лагеря Трусовой.

Дополнительные услуги на территории комплекса:

дополнительные занятия на льду в мини-группах

индивидуальные тренировки

постановка короткой программы

постановка произвольной программы

дополнительные занятия по ОФП, танцам

процедуры для тела на аппарате

массаж

баня с бочкой

футбол

теннис

падел-теннис

две фотостудии со сказочным декором

Для души: кормление и знакомство с дикими утками и белками и домашними курицами, беседки с комфортной мебелью для отдыха родителей, рыбалка, свежий загородный воздух», – сообщается в посте фигуристки.

Также в программе предусмотрен однодневный прыжковый интенсив от двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко .

Тренерский штаб – сама Трусова, Макар Игнатов , Ерем Газазян, солистка-хореограф Большого театра (имя не указано).

Стоимость лагеря на две недели составляет 190 тысяч рублей (включая налоги). Питание и проживание на территории академии – за отдельную плату, как и дополнительные услуги.