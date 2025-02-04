Симона Халеп объявила о завершении карьеры
Симона Халеп объявила о завершении карьеры.
Двукратная чемпионка «Больших шлемов» сегодня проиграла в первом круге домашнего турнира в Клуж-Напоке и в послематчевом интервью объявила об уходе из тенниса.
33-летняя румынка – экс-первая ракетка мира и обладательница 24 одиночных титулов, в том числе «Ролан Гаррос»-2018 и «Уимблдона»-2019.
В октябре 2022-го Халеп дисквалифицировали за положительную допинг-пробу. Она вернулась в марте 2024-го и с тех пор провела шесть матчей (выиграла один). В последнее время ее беспокоили травмы плеча и колена.
Халеп вернулась после бана за допинг. Почему его сократили с 4 лет до 9 месяцев?
Два решения по делу Халеп: по одному она год сидела на допинге, по второму – почти не виновата. Почему так?
Опубликовала: Любовь Энина
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