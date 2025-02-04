Симона Халеп объявила о завершении карьеры.

Двукратная чемпионка «Больших шлемов» сегодня проиграла в первом круге домашнего турнира в Клуж-Напоке и в послематчевом интервью объявила об уходе из тенниса.

33-летняя румынка – экс-первая ракетка мира и обладательница 24 одиночных титулов, в том числе «Ролан Гаррос»-2018 и «Уимблдона»-2019.

В октябре 2022-го Халеп дисквалифицировали за положительную допинг-пробу. Она вернулась в марте 2024-го и с тех пор провела шесть матчей (выиграла один). В последнее время ее беспокоили травмы плеча и колена.

Халеп вернулась после бана за допинг. Почему его сократили с 4 лет до 9 месяцев?

Два решения по делу Халеп: по одному она год сидела на допинге, по второму – почти не виновата. Почему так?