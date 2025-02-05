Мичков не набрал очки в 7-м матче подряд. Форвард «Филадельфии» сыграл 15:39 против «Юты» при полезности «минус 1»
Матвей Мичков не набрал очки в седьмом матче подряд в НХЛ.
«Филадельфия» уступила «Юте» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это четвертое поражение подряд для команды тренера Джона Тортореллы.
20-летний нападающий команды Матвей Мичков не отметился результативными действиями в этом матче при полезности «минус 1», двух бросках по воротам и 15:39 (2:00 – в большинстве) игрового времени.
Серия российского хоккеиста без набранных очков продлилась до семи матчей. Форвард не набирает очки с 22 января, когда сделал передачу в игре с «Детройтом» (2:1 ОТ).
В нынешнем сезоне Мичков имеет в активе 34 (14+20) баллов при полезности «минус 15» в 53 матчах регулярного чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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