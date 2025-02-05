«ПСЖ» обыграл «Ле-Ман» в Кубке Франции благодаря голам Барколя и Дуэ – 2:0. Сафонов отыграл на ноль
«ПСЖ» победил «Ле-Ман» (2:0) в 1/8 финала Кубка Франции.
Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Российский вратарь парижан Матвей Сафонов отыграл весь матч и не пропустил.
Спортс’’ показывал игру в прямом эфире совместно с телеканалом «Старт».
Опубликовала: Анна Сунцова
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