Камила Валиева: «Наша задача – сделать жизнь животных безопасной, комфортной и счастливой. Сам президент поручил выделить землю для строительства приютов»

Валиева отметила важность заботы о животных, упомянув поручение президента.

«Я верю в то, что животные, как и люди, способны чувствовать боль, радость, страх и привязанность. Они зависят от человека, и наша задача – сделать их жизнь безопасной, комфортной и счастливой. Да и они делают нашу жизнь намного ярче и радостнее!

К сожалению, многие животные оказываются на улице из-за безответственности людей, и именно приюты становятся для них последним шансом на выживание. И как же хорошо, что в нашей стране этому вопросу уделяют внимание – например, сам президент поручил выделить землю для строительства новых приютов в нашей стране, а также открыть центр компетенций по вопросам ответственного обращения с животными в целях их защиты.

Заботясь о братьях наших меньших, мы не только помогаем им, но и становимся лучше сами, учимся состраданию и ответственности. Ведь мир, в котором люди заботятся о слабых, – это мир, достойный будущего», – написала фигуристка Камила Валиева.

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