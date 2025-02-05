НХЛ. «Юта» обыграла «Филадельфию», «Вашингтон» забил 6 голов «Флориде», «Питтсбург» уступил «Нью-Джерси», «Тампа» победила «Оттаву»
«Вашингтон» обыграл «Флориду» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
«Питтсбург» уступил «Нью-Джерси» (2:3 ОТ), «Каролина» проиграла «Виннипегу» (0:3), «Ванкувер» обыграл «Колорадо» (3:0).
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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