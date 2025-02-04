Солари прошел медосмотр перед подписанием контракта со «Спартаком» (Metaratings)
Пабло Солари близок к переходу в «Спартак» из «Ривер Плейт».
23-летний вингер прошел медосмотр в московском клубе, сообщает Metaratings.ru.
Игрок прибыл в офис красно-белых и планирует посетить стадион и клубный музей. При положительных результатах медобследования аргентинец подпишет контракт, после чего присоединится к команде на сборе в Дубае.
Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит 12 миллионов евро с учетом бонусов за Солари. Соглашение с футболистом будет рассчитано на 4 года.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
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