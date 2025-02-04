Анатолий Бышовец: «Сегодня милостыня больше, чем зарплаты и пенсии у определенных категорий людей. У меня была пенсия 25 тысяч, сейчас незначительно выросла. Все это не соответствует ценам»

Анатолий Бышовец высказался о ситуации с пенсиями в России.

«Если пенсии и поднимаются, то ситуация все равно достаточно сложная. Здесь и прожиточный минимум, здесь и цены. Думаю, не настолько все у нас, чтобы говорить, что у такой страны нет возможности поддержать большинство людей. Народ бы это оценил.

Вопрос по моим тратам больше к жене – она премьер-министр у нас в семье. У меня проблем нет. Но это потому, что я играл в одной из лучших команд страны, а там были исключительные условия, плюс национальная сборная, контракты с adidas. Еще я как тренер работал, понятно, что там были достаточно хорошие контракты.

У меня была пенсия 25 тысяч рублей, но сейчас она незначительно выросла, но не настолько, чтобы сказать, что это качество. Все это не соответствует сегодняшним ценам, которые, конечно, выросли намного. Такая пенсия ничего не компенсирует. Это проблемы для тех, кто получает пенсию от 12 до 15 тысяч.

Читал интервью Саши Тихонова, а он там говорит о таких цифрах, что даже унизительно. Думаю, сегодня милостыня больше, чем те зарплаты и пенсии, которые получают определенные категории людей.

Разговаривал с нашими олимпийцами. Они получают по 100 тысяч рублей пенсию, а я получаю по выслуге как подполковник, но у меня выслуга не полная 25 лет, а 20. Поэтому у меня такая и сумма пенсии – 25 тысяч. Дело в том, что наши запросы с супругой больше, хоть и не популяризуют какой-то уровень или достаток. Но я должен ездить на автомобиле, должен жить.

Потребности и запросы делают меня намного богаче тех, у кого есть большие деньги. Есть статус, который я должен популяризировать, например, приехать на хорошем автомобиле. Жизнь показывает, что популярность обязывает», – сказал заслуженный тренер СССР.