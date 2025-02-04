  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Анатолий Бышовец: «Сегодня милостыня больше, чем зарплаты и пенсии у определенных категорий людей. У меня была пенсия 25 тысяч, сейчас незначительно выросла. Все это не соответствует ценам»
159

Анатолий Бышовец: «Сегодня милостыня больше, чем зарплаты и пенсии у определенных категорий людей. У меня была пенсия 25 тысяч, сейчас незначительно выросла. Все это не соответствует ценам»

Анатолий Бышовец высказался о ситуации с пенсиями в России.

«Если пенсии и поднимаются, то ситуация все равно достаточно сложная. Здесь и прожиточный минимум, здесь и цены. Думаю, не настолько все у нас, чтобы говорить, что у такой страны нет возможности поддержать большинство людей. Народ бы это оценил.

Вопрос по моим тратам больше к жене – она премьер-министр у нас в семье. У меня проблем нет. Но это потому, что я играл в одной из лучших команд страны, а там были исключительные условия, плюс национальная сборная, контракты с adidas. Еще я как тренер работал, понятно, что там были достаточно хорошие контракты.

У меня была пенсия 25 тысяч рублей, но сейчас она незначительно выросла, но не настолько, чтобы сказать, что это качество. Все это не соответствует сегодняшним ценам, которые, конечно, выросли намного. Такая пенсия ничего не компенсирует. Это проблемы для тех, кто получает пенсию от 12 до 15 тысяч.

Читал интервью Саши Тихонова, а он там говорит о таких цифрах, что даже унизительно. Думаю, сегодня милостыня больше, чем те зарплаты и пенсии, которые получают определенные категории людей.

Разговаривал с нашими олимпийцами. Они получают по 100 тысяч рублей пенсию, а я получаю по выслуге как подполковник, но у меня выслуга не полная 25 лет, а 20. Поэтому у меня такая и сумма пенсии – 25 тысяч. Дело в том, что наши запросы с супругой больше, хоть и не популяризуют какой-то уровень или достаток. Но я должен ездить на автомобиле, должен жить.

Потребности и запросы делают меня намного богаче тех, у кого есть большие деньги. Есть статус, который я должен популяризировать, например, приехать на хорошем автомобиле. Жизнь показывает, что популярность обязывает», – сказал заслуженный тренер СССР.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
деньги
logoАнатолий Бышовец
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Тихонов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Месси хочет посетить Супербоул. Квотербек «Канзас-Сити» Махоумс рад: «Он величайший в своей профессии и один из тех, на кого я могу равняться»
18 минут назад
Александр Мостовой: «Месси, Роналду не просто так говорят, что многие тренеры не понимают футбол. Все визжали: Абаскаль! Благодаря мне поняли, что он посторонний человек»
1514 минут назад
Роналдиньо – самый искусный игрок в истории по версии GiveMeSport. Роналдо – 2-й, Месси – 3-й, Неймар – 8-й, Роналду – 10-й
2921 минуту назад
Нико о «Ман Сити»: «Когда тебя хочет видеть лучшая команда за последние 10 лет, у тебя нет другого выбора, кроме как присоединиться к ней. Оказаться в АПЛ – это мечта»
1922 минуты назад
Глава «Атлетика» о жалобах «Реала» на судей: «В 2023-м Карвахаль сломал Берчиче малоберцовую кость и получил лишь желтую, а мы остались в меньшинстве и не попали в еврокубки»
2436 минут назад
«Реал» отказался от участия во встрече с представителями RFEF и CTA. На ней будет обсуждаться вопрос о судействе в Испании
5744 минуты назад
Кубок Испании. 1/4 финала. «Реал» в гостях у «Леганеса», «Барса» сыграет с «Валенсией» в четверг
2455 минут назад
Депутат Свищев: «Никто не может объяснить, почему на концертах можно продавать пиво, вино, водку, коньяк, да и в театрах тоже, а на спортивном стадионе нельзя»
6155 минут назад
Легендарный «Реал» 2000-х – кто в нем играл?
56 минут назадСпецпроект
Морган о 40-летии Роналду: «Поздравляю величайшего футболиста в истории. Я бы и сейчас подписал его в «Арсенал», но клуб предпочел Хавертца»
43сегодня, 16:50
Ко всем новостям
Последние новости
Юран об уровне РПЛ: «Нужно играть в еврокубках, тогда можно будет сравнить с европейскими лигами. У нас разве слабые легионеры?»
1 минуту назад
Орлов о «Зените»: «Если покупать за 20-30 млн правого защитника, это не бизнес. Ненужная роскошь. Позиция укомплектована: есть Эракович, Мантуан»
416 минут назад
Постекоглу о Теле в «Тоттенхэме»: «Он хочет быть здесь, уверен на 100%. Он не отказывал нам, просто тщательно подошел к решению, брал время на размышления»
327 минут назад
Глушаков о том, что Промес выбрал его в символическую сборную из россиян: «Хороший тренер будет, может»
550 минут назад
Мостовой про фол Тормены на Бокове: «Безобразие. Чуть ногу не сломал парню, зачем так играть?»
сегодня, 16:49
«Мозгов у Батракова пока нет, они появляются в 23-24 года, а мозги пока только у агента, который хочет на халяву срубить капусту». Пономарев о будущем хавбека «Локомотива»
10сегодня, 16:46
Дуду считает, что Акинфеев мог бы играть в европейском топ-клубе: «Анри после матча ЦСКА – «Арсенал» спрашивал, как нам забить»
8сегодня, 16:37
Маккойст о Джеррарде и Руни: «Стивен доказал, что может тренировать на высоком уровне, выигрывать трофеи. Я надеялся, что Уэйн добьется успеха в «Плимуте»
3сегодня, 16:34
Дмитрий Черышев: «Роналду еще точно поиграет на самом высоком уровне 2-3 года. Денис часто рассказывал про него, когда они играли в «Реале». Это очень дисциплинированный и хороший человек»
7сегодня, 16:21
«Байер» – «Кельн». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 16:14
Рекомендуем