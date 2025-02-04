Организаторы Freestyle Chess согласились с требованием ФИДЕ не присуждать победителю турнира звание чемпиона мира

Freestyle Chess согласились не присуждать победителю звание чемпиона мира.

Ранее между Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) и серией турниров по шахматам-960 Freestyle Chess, соорганизатором которой является Магнус Карлсен, возникли разногласия.

Организаторы Freestyle Chess хотели назвать победителя своих соревнований «чемпионом мира», против чего выступала ФИДЕ. Федерация призвала игроков отказаться от участия в туре, иначе она может не допустить их до чемпионатов мира под своей эгидой.

Карлсен раскритиковал главу ФИДЕ Аркадия Дворковича за давление на игроков.

«Сегодня, 4 февраля, организаторы Freestyle Chess Tour полностью исключили из своего регламента упоминание о титуле «чемпион мира». После этого изменения в регламенте игроки, желающие принять участие в Freestyle Chess Tour 2025 года, больше не обязаны подписывать отказ», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте ФИДЕ.

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