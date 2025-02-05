Овечкин забил 950 голов в НХЛ с учетом плей-офф. До рекорда Гретцки – 66 шайб
Александр Овечкин забил 950 голов в НХЛ с учетом регулярок и плей-офф.
Капитан «Вашингтона» отправил шайбу в пустые ворота «Флориды» (6:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ, забросив 878-ю шайбу в лиге.
Этот гол стал для российского нападающего 950-м с учетом регулярных чемпионов и НХЛ (878 в регулярках и 72 – в плей-офф).
Он занимает второе место в истории лиги по этому показателю, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 в регулярках, 122 – в плей-офф).
Овечкин набрал 1589 (878+711) очков в 1463 матчах в регулярных чемпионатах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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