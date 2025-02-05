Овечкин забил 950 голов в НХЛ с учетом плей-офф. До рекорда Гретцки – 66 шайб

Александр Овечкин забил 950 голов в НХЛ с учетом регулярок и плей-офф.

Капитан «Вашингтона » отправил шайбу в пустые ворота «Флориды» (6:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ , забросив 878-ю шайбу в лиге.

Этот гол стал для российского нападающего 950-м с учетом регулярных чемпионов и НХЛ (878 в регулярках и 72 – в плей-офф).

Он занимает второе место в истории лиги по этому показателю, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 в регулярках, 122 – в плей-офф).

Овечкин набрал 1589 (878+711) очков в 1463 матчах в регулярных чемпионатах.