Роналду считает себя самым совершенным футболистом в истории: «Я делаю все. Вам могут больше нравиться Месси, Пеле или Марадона – я понимаю это и уважаю. Это дело вкуса»

Криштиану Роналду считает себя самым совершенным футболистом в истории.

«Я считаю, что я самый совершенный игрок среди существовавших. Это мое мнение. Это дело вкуса, но я считаю себя таковым. Я делаю в футболе все. Я хорошо играю головой, я хорошо бью со штрафных, я хорошо бью левой ногой, я быстрый, я сильный, я прыгаю...

Это дело вкуса, вам могут больше нравиться Месси, Пеле или Марадона . Я понимаю это и уважаю. Но сказать, что Криштиану несовершенен, значит солгать. Я самый совершенный!» – сказал нападающий «Аль-Насра » в интервью Эду Агирре.

Роналду про 1000 голов в карьере: «Я много забиваю, но люди этого не ценят. Забью 920 или 930 голов... Я лучший бомбардир в истории»

Роналду о Месси: «Мы 15 лет делили сцену при вручении наград и всегда хорошо ладили, однажды я переводил его на английский. Временами у нас было здоровое соперничество, как у Сенны и Проста»