Сергачев – 2-я звезда матча с «Филадельфией»: 10-й гол в сезоне, 3 очка, «плюс 2», 4 блок-шота и 25:53 на льду. У защитника «Юты» 34 очка в 48 играх сезона

Михаил Сергачев стал второй звездой матча против «Филадельфии».

«Юта» обыграла «Филадельфию» (3:2 ОТ) в игре регулярного чемпионата НХЛ .

Защитник команды Михаил Сергачев поучаствовал во всех голах клуба из Солт-Лейк-Сити, забив гол и сделав две результативные передачи.

Также россиянин набрал показатель полезности «плюс 2», нанес два броска по воротам, заблокировал четыре броска соперника и провел на льду 25:53 (4:07 – в большинстве, 1:39 – в меньшинстве).

В этом сезоне Сергачев записал на свой счет 34 (10+24) балла при полезности «минус 8» в 48 матчах чемпионата.