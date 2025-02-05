Роналду исполнилось 40 лет. Криштиану выиграл пять «Золотых мячей» и забил 923 гола
Криштиану Роналду отмечает день рождения.
Нападающему «Аль-Насра» сегодня исполняется 40 лет.
За свою карьеру он также выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».
На данный момент он забил 923 мяча. Из них 788 голов на клубном уровне и еще 135 – в составе сборной Португалии.
Роналду – пятикратный победитель Лиги чемпионов, трижды выигрывал чемпионат Англии и дважды лиги Испании и Италии. Также он становился чемпионом Европы в 2016 году.
Португалец 5 раз становился обладателем «Золотого мяча» и четырежды выигрывал «Золотую бутсу».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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