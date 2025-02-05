Роналду исполнилось 40 лет. Криштиану выиграл пять «Золотых мячей» и забил 923 гола

Криштиану Роналду отмечает день рождения.

Нападающему «Аль-Насра» сегодня исполняется 40 лет.

За свою карьеру он также выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».

На данный момент он забил 923 мяча. Из них 788 голов на клубном уровне и еще 135 – в составе сборной Португалии.

Роналду – пятикратный победитель Лиги чемпионов, трижды выигрывал чемпионат Англии и дважды лиги Испании и Италии. Также он становился чемпионом Европы в 2016 году.

Португалец 5 раз становился обладателем «Золотого мяча» и четырежды выигрывал «Золотую бутсу».