Овечкин забил 878-й гол в НХЛ – в пустые ворота «Флориды» за 0,1 секунды. До рекорда Гретцки – 16 шайб

Александр Овечкин забил 878-й гол в НХЛ.

«Вашингтон » обыграл «Флориду» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин за 0,1 секунды до завершения игры забросил шайбу в пустые ворота соперника броском из средней зоны.

Таким образом, россиянин забил 878-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и занимает второе место в истории лиги по этому показателю, продолжая погоню за лидером Уэйном Гретцки (894 шайбы).

В этом сезоне Овечкин набрал 39 (25+14) очков при полезности «плюс 17» в 37 матчах чемпионата.