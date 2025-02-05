Овечкин забил 878-й гол в НХЛ – в пустые ворота «Флориды» за 0,1 секунды. До рекорда Гретцки – 16 шайб
Александр Овечкин забил 878-й гол в НХЛ.
«Вашингтон» обыграл «Флориду» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин за 0,1 секунды до завершения игры забросил шайбу в пустые ворота соперника броском из средней зоны.
Таким образом, россиянин забил 878-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и занимает второе место в истории лиги по этому показателю, продолжая погоню за лидером Уэйном Гретцки (894 шайбы).
В этом сезоне Овечкин набрал 39 (25+14) очков при полезности «плюс 17» в 37 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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