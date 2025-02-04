Глебов согласовал контракт с «Динамо» на 5 лет. Клуб ведет переговоры с «Ростовом» о сумме трансфера (Иван Карпов)

Данил Глебов близок к переходу в «Динамо».

Полузащитник «Ростова » согласовал пятилетний контракт с московским клубом и ждет завершения сделки, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Утверждается, что клубы ведут переговоры о сумме трансфера и близки к договоренности.

В текущем сезоне Мир РПЛ 25-летний футболист провел 17 матчей, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Его статистика – здесь .