  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глебов согласовал контракт с «Динамо» на 5 лет. Клуб ведет переговоры с «Ростовом» о сумме трансфера (Иван Карпов)
71

Глебов согласовал контракт с «Динамо» на 5 лет. Клуб ведет переговоры с «Ростовом» о сумме трансфера (Иван Карпов)

Данил Глебов близок к переходу в «Динамо».

Полузащитник «Ростова» согласовал пятилетний контракт с московским клубом и ждет завершения сделки, сообщает инсайдер Иван Карпов. 

Утверждается, что клубы ведут переговоры о сумме трансфера и близки к договоренности. 

В текущем сезоне Мир РПЛ 25-летний футболист провел 17 матчей, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Его статистика – здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoпремьер-лига Россия
logoРостов
возможные трансферы
logoДанил Глебов
logoДинамо Москва
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Месси хочет посетить Супербоул. Квотербек «Канзас-Сити» Махоумс рад: «Он величайший в своей профессии и один из тех, на кого я могу равняться»
18 минут назад
Александр Мостовой: «Месси, Роналду не просто так говорят, что многие тренеры не понимают футбол. Все визжали: Абаскаль! Благодаря мне поняли, что он посторонний человек»
1414 минут назад
Роналдиньо – самый искусный игрок в истории по версии GiveMeSport. Роналдо – 2-й, Месси – 3-й, Неймар – 8-й, Роналду – 10-й
2921 минуту назад
Нико о «Ман Сити»: «Когда тебя хочет видеть лучшая команда за последние 10 лет, у тебя нет другого выбора, кроме как присоединиться к ней. Оказаться в АПЛ – это мечта»
1922 минуты назад
Глава «Атлетика» о жалобах «Реала» на судей: «В 2023-м Карвахаль сломал Берчиче малоберцовую кость и получил лишь желтую, а мы остались в меньшинстве и не попали в еврокубки»
2436 минут назад
«Реал» отказался от участия во встрече с представителями RFEF и CTA. На ней будет обсуждаться вопрос о судействе в Испании
5744 минуты назад
Кубок Испании. 1/4 финала. «Реал» в гостях у «Леганеса», «Барса» сыграет с «Валенсией» в четверг
2455 минут назад
Депутат Свищев: «Никто не может объяснить, почему на концертах можно продавать пиво, вино, водку, коньяк, да и в театрах тоже, а на спортивном стадионе нельзя»
6155 минут назад
Легендарный «Реал» 2000-х – кто в нем играл?
56 минут назадСпецпроект
Морган о 40-летии Роналду: «Поздравляю величайшего футболиста в истории. Я бы и сейчас подписал его в «Арсенал», но клуб предпочел Хавертца»
43сегодня, 16:50
Ко всем новостям
Последние новости
Юран об уровне РПЛ: «Нужно играть в еврокубках, тогда можно будет сравнить с европейскими лигами. У нас разве слабые легионеры?»
1 минуту назад
Орлов о «Зените»: «Если покупать за 20-30 млн правого защитника, это не бизнес. Ненужная роскошь. Позиция укомплектована: есть Эракович, Мантуан»
416 минут назад
Постекоглу о Теле в «Тоттенхэме»: «Он хочет быть здесь, уверен на 100%. Он не отказывал нам, просто тщательно подошел к решению, брал время на размышления»
227 минут назад
Глушаков о том, что Промес выбрал его в символическую сборную из россиян: «Хороший тренер будет, может»
550 минут назад
Мостовой про фол Тормены на Бокове: «Безобразие. Чуть ногу не сломал парню, зачем так играть?»
сегодня, 16:49
«Мозгов у Батракова пока нет, они появляются в 23-24 года, а мозги пока только у агента, который хочет на халяву срубить капусту». Пономарев о будущем хавбека «Локомотива»
10сегодня, 16:46
Дуду считает, что Акинфеев мог бы играть в европейском топ-клубе: «Анри после матча ЦСКА – «Арсенал» спрашивал, как нам забить»
8сегодня, 16:37
Маккойст о Джеррарде и Руни: «Стивен доказал, что может тренировать на высоком уровне, выигрывать трофеи. Я надеялся, что Уэйн добьется успеха в «Плимуте»
3сегодня, 16:34
Дмитрий Черышев: «Роналду еще точно поиграет на самом высоком уровне 2-3 года. Денис часто рассказывал про него, когда они играли в «Реале». Это очень дисциплинированный и хороший человек»
7сегодня, 16:21
«Байер» – «Кельн». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 16:14
Рекомендуем