Дэвис продлил контракт с «Баварией» до 2030 года
«Бавария» продлила контракт с Альфонсо Дэвисом до 2030 года.
Ранее сообщалось, что 24-летний канадский защитник получит бонус в 20 млн евро при подписании нового соглашения. Зарплата футболиста составит примерно 15 млн евро в год до уплаты налогов.
В текущем сезоне Дэвис провел 16 матчей в Бундеслиге, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Подробная статистика защитника – здесь.
Фото: fcbayern.com
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Баварии»
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