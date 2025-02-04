Дэвис продлил контракт с «Баварией» до 2030 года

«Бавария» продлила контракт с Альфонсо Дэвисом до 2030 года.

Ранее сообщалось , что 24-летний канадский защитник получит бонус в 20 млн евро при подписании нового соглашения. Зарплата футболиста составит примерно 15 млн евро в год до уплаты налогов.

В текущем сезоне Дэвис провел 16 матчей в Бундеслиге, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Подробная статистика защитника – здесь .

Фото: fcbayern.com