Ротенберг заменил Плешкова на Мойсевича после 3 шайб от «Ак Барса». СКА уступает 1:6 после 1-го периода
Роман Ротенберг заменил вратаря СКА по ходу матча КХЛ.
Петербургская команда проводит игру Фонбет чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (1:6, 1-й перерыв).
На 10-й минуте матча голкипер СКА Артемий Плешков пропустил 3-й гол и был заменен на Павла Мойсевича.
После этого Мойсевич также пропустил 3 шайбы.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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