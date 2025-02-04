Ротенберг заменил Плешкова на Мойсевича после 3 шайб от «Ак Барса». СКА уступает 1:6 после 1-го периода

Роман Ротенберг заменил вратаря СКА по ходу матча КХЛ.

Петербургская команда проводит игру Фонбет чемпионата КХЛ против «Ак Барса » (1:6, 1-й перерыв).

На 10-й минуте матча голкипер СКА Артемий Плешков пропустил 3-й гол и был заменен на Павла Мойсевича.

После этого Мойсевич также пропустил 3 шайбы.