Ротенберг о том, что его нельзя уволить из СКА: «Откуда пошла такая информация? Вы хотите меня уволить? Продолжайте провокации»
Роман Ротенберг отметил, что Зинэтула Билялетдинов многое сделал для хоккея.
4 февраля СКА потерпел поражение от «Ак Барса» со счетом 3:8. В 4 предыдущих играх команда одержала победы.
– Вы неразрывны со СКА, как Билялетдинов был с «Ак Барсом». Вы человек, которого нельзя уволить.
– Вы хотите меня уволить? Во-первых, откуда у вас пошла такая информация? Я примерно понимаю, от кого.
Зинэтула Хайдярович [Билялетдинов] в целом много сделал для нашего хоккея и в «Динамо», и в «Ак Барсе», и в сборной России. Он делал великие вещи для нашего хоккея.
Спасибо вам большое, хорошего вечера. Продолжайте провокации, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Ротенберг после 3:8 от «Ак Барса»: «Говорить, что игроки «плавят» тренера после 4 побед подряд, – не смешно даже. Не буду отвечать на провокационные вопросы»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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