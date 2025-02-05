Ротенберг о том, что его нельзя уволить из СКА: «Откуда пошла такая информация? Вы хотите меня уволить? Продолжайте провокации»

Роман Ротенберг отметил, что Зинэтула Билялетдинов многое сделал для хоккея.

4 февраля СКА потерпел поражение от «Ак Барса» со счетом 3:8. В 4 предыдущих играх команда одержала победы.

– Вы неразрывны со СКА, как Билялетдинов был с «Ак Барсом». Вы человек, которого нельзя уволить.

– Вы хотите меня уволить? Во-первых, откуда у вас пошла такая информация? Я примерно понимаю, от кого.

Зинэтула Хайдярович [Билялетдинов ] в целом много сделал для нашего хоккея и в «Динамо », и в «Ак Барсе», и в сборной России. Он делал великие вещи для нашего хоккея.

Спасибо вам большое, хорошего вечера. Продолжайте провокации, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Ротенберг после 3:8 от «Ак Барса»: «Говорить, что игроки «плавят» тренера после 4 побед подряд, – не смешно даже. Не буду отвечать на провокационные вопросы»