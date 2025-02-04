«Рома» хочет назначить Анчелотти и пытается убедить тренера. Карло не планирует уходить из «Реала» (As)
Римский клуб по ходу этого сезона возглавляли три тренера – Даниэле де Росси, Иван Юрич и Клаудио Раньери. Последний покинет пост главного тренера летом.
Как сообщает As, в «Роме» хотят, чтобы известный тренер перезапустил их проект. «Джаллоросси» сделали выбор в пользу кандидатуры Карло Анчелотти, который в данный момент возглавляет «Реал».
Владельцы клуба, члены семьи Фридкин, лично пытаются убедить 65-летнего специалиста возглавить команду. Одним из аргументов являются прочные связи Анчелотти с римлянами – он играл за «Рому» с 1979 по 1987 год.
Сам тренер хочет работать в «Реале» как можно дольше и не исключает, что завершит карьеру после ухода из мадридского клуба. «Рома», однако, начала контакты и будет продолжать попытки убедить Карло, понимая, что у них будет шанс только в том случае, если Флорентино Перес решит уволить тренера до истечения срока контракта.
«Рома» занимает 9-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 31 очко после 23 туров.
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