Сафонов провел 4-й матч на ноль за «ПСЖ» из девяти – с «Ле-Маном» в Кубке Франции. У Матвея 6 пропущенных в играх за клуб

Матвей Сафонов провел на ноль матч за «ПСЖ» в Кубке Франции.

В 1/8 финала парижане обыграли «Ле-Ман » из 3-й лиги Франции (2:0). Сафонов вышел в стартовом составе «ПСЖ » и провел на поле весь матч.

На 90-й минуте он совершил эффектный сэйв: отбил удар ножницами с близкого расстояния в прыжке.

Сегодняшняя игра стала для российского вратаря 4-й в составе «ПСЖ» без пропущенных голов во всех турнирах. Всего Сафонов пропустил 6 мячей в 9 матчах за французский клуб.

Полный матч «Ле-Ман» – «ПСЖ» с комментарием Вадима Лукомского. Трансляция Спортса’’ и телеканала «Старт» .