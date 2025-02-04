ИИХФ о недопуске России: «Не можем гарантировать эффективные меры безопасности вне зависимости от финансовых аспектов»

В ИИХФ высказались о недопуске России на ЧМ по хоккею-2026.

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение России от соревнований, действующее с 2022 года.

В ФХР заявили , что предлагали профинансировать дополнительную безопасность российской команды.

«Главным приоритетом ИИХФ и организаторов соревнований под эгидой федерации является обеспечение безопасности для всех участников турниров.

К сожалению, на данный момент и в связи со сложившейся ситуацией ИИХФ и партнеры федерации не могут гарантировать эффективные меры безопасности вне зависимости от финансовых аспектов», – сообщили в пресс-службе ИИХФ .