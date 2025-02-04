Winline Зимний Кубок РПЛ. «Зенит» обыграл ЦСКА по пенальти, «Краснодар» одолел «Динамо»
В турнире Winline Зимний Кубок РПЛ прошли два матча.
«Краснодар» обыграл «Динамо» (1:0), «Зенит» одолел ЦСКА (2:2, 4:1 по пенальти).
Участие в турнире также принимают «Спартак» и «Ростов».
Абу-Даби, ОАЭ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Группа А: «Спартак» – 3 очка (1 матч), «Краснодар» – 3 (2), «Динамо» – 0 (2).
Группа Б: ЦСКА – 4 очка (2 матча), «Зенит» – 2 (1), «Ростов» – 0 (1).
За победу в основное время команда получает 3 очка, за победу по пенальти – 2, за поражение по пенальти – 1.
Победители групп выйдут в финал турнира, Команды со вторых позиций встретятся в матче за третье место, а команды с последних строчек разыграют пятое место.
Трансляции матчей «Краснодар» – «Динамо» и «Зенит» – ЦСКА можно посмотреть на «Матч ТВ» и Winline. Билеты на матч в ОАЭ можно приобрести по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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