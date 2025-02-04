Winline Зимний Кубок РПЛ. «Зенит» обыграл ЦСКА по пенальти, «Краснодар» одолел «Динамо»

В турнире Winline Зимний Кубок РПЛ прошли два матча.

«Краснодар» обыграл «Динамо » (1:0), «Зенит » одолел ЦСКА (2:2, 4:1 по пенальти).

Участие в турнире также принимают «Спартак» и «Ростов».

Winline Зимний Кубок РПЛ

Абу-Даби, ОАЭ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Группа А: «Спартак » – 3 очка (1 матч), «Краснодар » – 3 (2), «Динамо» – 0 (2).

Группа Б: ЦСКА – 4 очка (2 матча), «Зенит» – 2 (1), «Ростов » – 0 (1).

За победу в основное время команда получает 3 очка, за победу по пенальти – 2, за поражение по пенальти – 1.

Победители групп выйдут в финал турнира, Команды со вторых позиций встретятся в матче за третье место, а команды с последних строчек разыграют пятое место.

Трансляции матчей «Краснодар» – «Динамо» и «Зенит» – ЦСКА можно посмотреть на «Матч ТВ» и Winline. Билеты на матч в ОАЭ можно приобрести по ссылке .