КХЛ. ЦСКА победил «Авангард», СКА уступил «Ак Барсу», «Локомотив» проиграл «Спартаку», «Адмирал» в овертайме обыграл «Барыс»
Сегодня прошли очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Сибирь» в гостях победила «Амур» (5:1), «Адмирал» в овертайме обыграл «Барыс» (4:3), «Локомотив» проиграл «Спартаку» (4:5), ЦСКА одержал победу в матче с «Авангардом» (2:1 Б), СКА уступил «Ак Барсу» (3:8).
Фонбет Чемпионат КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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