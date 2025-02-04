КХЛ. ЦСКА победил «Авангард», СКА уступил «Ак Барсу», «Локомотив» проиграл «Спартаку», «Адмирал» в овертайме обыграл «Барыс»

Сегодня прошли очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Сибирь » в гостях победила «Амур » (5:1), «Адмирал » в овертайме обыграл «Барыс » (4:3), «Локомотив » проиграл «Спартаку» (4:5), ЦСКА одержал победу в матче с «Авангардом» (2:1 Б), СКА уступил «Ак Барсу» (3:8).

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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