Дзюба оштрафован на 250 тысяч рублей комитетом по этике РФС из-за ноябрьского интервью. По инициативе «Локомотива» провели лингвистическую экспертизу

Артем Дзюба получил крупный штраф от комитета по этике РФС.

Напомним, ранее РПЛ обратилась в комитет из-за интервью, которое нападающий «Акрона » дал «Матч ТВ » в ноябре – в лиге считают, что в нем прозвучали «высказывания предположительно оскорбительного характера».

К письму было приложено заключение специалиста по лингвистическому исследованию на 50 листах, в котором дана оценка высказываниям Дзюбы в интервью – экспертиза была проведена по инициативе «Локомотива ».

На сегодняшнем заседании комитет по этике принял решение оштрафовать Дзюбу на 250 тысяч рублей.

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