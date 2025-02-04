Россию не допустили к участию в ЧМ-2026 по хоккею. Вопрос по Олимпиаде-2026 еще не решен

Сборную России по хоккею не допустили к участию в чемпионате мира-2026.

«4 февраля состоялось заседание исполкома Международной федерации хоккея. На нем было принято решение о недопуске национальной сборной России на чемпионат мира 2026 года», – говорится в заявлении ФХР.

У Федерации хоккея России будет право оспорить решение ИИХФ после окончания ЧМ-2025. Как отмечается в телеграм-канале ФХР, ИИХФ допускает возможность пересмотра решения в случае остановки конфликта на Украине.

Решение об участии сборной в олимпийском хоккейном турнире в 2026 году еще не принято.