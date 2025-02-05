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  • НБА. «Кливленд» уступил «Бостону», 26+8+9 от Леброна помогли «Лейкерс» разгромить «Клипперс» и другие результаты
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НБА. «Кливленд» уступил «Бостону», 26+8+9 от Леброна помогли «Лейкерс» разгромить «Клипперс» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись семь матчей.

«Кливленд» уступил «Бостону» во встрече лидеров Восточной конференции. «Клипперс» потерпели крупное поражение от «Лейкерс».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
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