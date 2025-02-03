НБА. «Кливленд» разгромил «Даллас» с разницей «+43», «Милуоки» уступил «Мемфису» и другие результаты
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли пять матчей.
Игровой день начался с трех ранних матчей. Обменявший Луку Дончича «Даллас» в гостях крупно уступил лидеру Востока «Кливленду».
«Милуоки» дома потерпел поражение от «Мемфиса».
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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