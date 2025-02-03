НБА. «Кливленд» разгромил «Даллас» с разницей «+43», «Милуоки» уступил «Мемфису» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли пять матчей.

Игровой день начался с трех ранних матчей. Обменявший Луку Дончича «Даллас » в гостях крупно уступил лидеру Востока «Кливленду ». «Милуоки» дома потерпел поражение от «Мемфиса». НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.