«Милан» упустил победу над «Интером» – 1:1! Де Врей сравнял на 93-й
«Милан» в дерби сыграл вничью с «Интером» (1:1) в 23-м туре Серии А.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Тейани Рейндерс открыл счет на 45-й минуте. Стефан де Врей на 93-й сравнял счет.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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